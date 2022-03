VOESTALPINE SADEF produit des profilés en acier sur environ 35 lignes de profilage. Nous fournissons des profilés ouverts ou des tubes spéciaux sur mesure, légers, faciles à assembler et, si nécessaire, thermolaqués. Ce qui fait de nous un véritable fournisseur de solutions de profilé pour votre entreprise.

Le siège social et le site de production de VOESTALPINE SADEF se trouvent à Gits, en Belgique.

Nous avons également plusieurs bureaux de représentation en Europe et une agence de conception en Pologne. Nous pouvons ainsi rester en contact étroit avec nos clients et leur offrir un niveau de service exceptionnel.

Chez VOESTALPINE SADEF, nous cherchons chaque jour à satisfaire nos clients. Nous faisons tout notre possible pour répondre aux souhaits des clients, avec des solutions innovantes et de haute qualité.

Nous souhaitons exceller en relevant les défis de manière efficace et précise. Les connaissances et l'expérience de notre personnel – les VIP, Very Important Profiles - garantit la supériorité de nos solutions et profilés formés à froid.

Notre mission est d’être une entreprise internationale de premier plan qui propose des solutions innovantes pour les profilés formés à froid.

Le savoir-faire de VOESTALPINE SADEF :