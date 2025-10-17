Pour obtenir une information de la part de la marque « WAREMA RENKHOFF SE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Hans-Wilhelm Renkhoff et Karl-Friedrich Wagner ont fondé la société WAREMA en 1955 à Marktheidenfeld en Basse-Franconie. Notre capital de départ : un produit – à savoir des stores en métal léger – plus cinq employés et beaucoup de motivation, de courage et de détermination.

Aujourd'hui le groupe WAREMA est devenu un groupe d'entreprises solide au cours des six dernières décennies. Outre la marque fondatrice WAREMA, l'entreprise familiale regroupe aujourd'hui plusieurs entreprises et les marques qui leur sont associées dans les divisions Sun & Living Spaces et Plastics & Engineering.

Sun & Living Spaces

Chez WAREMA, nous sommes passionnés par la lumière du soleil. Nous voulons que chacun puisse profiter de son atmosphère préférée de lumière et de chaleur à la maison et au travail. Pour cela, nous développons la gamme complète de produits de protection solaire pour l'intérieur et l'extérieur ainsi que des systèmes de contrôle modernes et des technologies innovantes.

Outre le confort, la durabilité est particulièrement importante pour nous. Parce que la commande intelligente de la protection solaire peut réduire considérablement la consommation d'énergie pour le chauffage et l'éclairage artificiel.

Plastics & Engineering

En tant que partenaire plastique, nous transformons les demandes des clients en solutions plastiques innovantes. Au fil des décennies, nous avons constamment élargi notre savoir-faire dans les domaines du développement, de la gestion de projets, de l'ingénierie, de la production et de la logistique. En dialogue avec nos clients, nous développons et produisons des pièces et des assemblages en plastique de haute qualité pour l'automobile, la technologie médicale et d'autres branches de l'industrie - qu'ils soient délicats ou volumineux.

En outre, nous utilisons également notre passion et notre expertise pour développer et construire des machines spéciales de pointe et des solutions d'automatisation intelligentes pour l'industrie de la plasturgie.

Le savoir-faire de WAREMA :