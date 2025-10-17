WINLOCK SYSTEMS SARL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « WINLOCK SYSTEMS SARL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

WINLOCK offre un service complet dans le domaine du compartimentage coupe-feu, avec une organisation flexible et une vision avant-gardiste durable basée sur la qualité et l’innovation.

WINLOCK cherche déjà aujourd’hui des réponses aux questions de demain. Nous travaillons constamment sur de nouveaux produits et solutions, mais également sur des technologies innovantes et des processus modernes pour un avenir durable. Avec des solutions adaptées aux besoins de nos clients, nous établissons de nouveaux standards répondant aux évolutions de notre marché de niche, à la fois aux niveaux national et international.

Notre production est réalisée dans nos propres usines avec des employés expérimentés qui, au sein d’un système de gestion de la qualité FPC, transforment nos idées et solutions avec professionnalisme en un produit fini à forte valeur ajoutée technique, sur-mesure pour le client.

Les ingénieurs commerciaux travaillent avec vous dans la recherche du bon produit pour la bonne application afin de construire une coopération durable dans un esprit de partenariat basé sur le partage des connaissances dans le domaine du compartimentage coupe-feu.

Les ingénieurs de projet vous guident tout au long de la mise en œuvre de chaque projet, de la première visite sur chantier jusqu’à la réception. Avec leur regard expérimenté et une communication ouverte et transparente, ils garantissent un suivi efficace. Le bureau d’études réalise les dessins techniques 2D, 3D ou en objet BIM.

La résistance au feu sera assurée non seulement par les matériaux utilisés et le procédé de fabrication de la porte, mais également par la précision et le soin apporté à l’installation. Nos équipes de montage se chargent d’un placement sans faille selon les règles de l’art. Pour chaque installation, un certificat de conformité de pose est établi par porte.

Pour pouvoir garantir le caractère résistant au feu et durable de nos produits, ainsi que leur bon fonctionnement en cas d’incendie, un entretien spécifique et ciblé est recommandé. Nous sommes à votre service 24h/24 et 7j/7 pour vous apporter une solution rapide et efficace, dans laquelle la certification de nos services et de nos produits est proposée à la fois en maintenance et en réparation.

Le savoir-faire de WINLOCK :