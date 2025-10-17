WOLFSGRUBER - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « WOLFSGRUBER », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Du simple poteau pour la construction de balustrades en acier inoxydable jusqu'aux réalisations spéciales en fer forgé, en passant par les profilés en aluminium et les filets en acier inoxydable : tout cela est disponible dans notre gamme. Tous nos articles standard sont également disponibles dans notre boutique en ligne.

Identifier et comprendre les besoins du client. Créer sur cette base des produits innovants, uniques dans leur forme et leur fonction. Grâce à des solutions judicieuses, générer une valeur ajoutée et une valeur d'usage qui s'avèrent durables. Telle est la philosophie de WOLFSGRUBER.

Le nom de WOLFSGRUBER rime avec fiabilité et qualité. Du petit atelier de ferronnerie d'art, fondé par Klaus Wolfsgruber, est née une entreprise moderne. Bien que nous utilisions des machines à la pointe de la technologie, le savoir-faire artisanal et des solutions personnalisées occupent, aujourd'hui encore, la première place.

Dès la naissance de votre projet, nous vous assistons de façon rigoureuse dans la mise en œuvre de votre idée : nous vous assistons durant l'élaboration des projets, nous vous conseillons pour les questions d'ordre technique et nous produisons toutes les pièces selon vos demandes. Afin d'être toujours les plus réactifs et flexibles possibles face aux demandes spécifiques, nous investissons en permanence dans les dernières innovations. Dans cette optique, nous avons constamment recours aux dernières technologies qui nous permettent d'obtenir une production économiquement optimale.

Nos techniciens vous assisteront volontiers durant la planification de votre projet, même en cas de demandes spécifiques. Envoyez-nous votre demande et nous trouverons ensemble la solution qui vous convient. Vous pouvez compter sur une parfaite réalisation, qui correspond en tous points à vos exigences esthétiques et techniques. Notre équipe d'experts se tient à votre disposition pour le montage.

Le savoir-faire de WOLFSGRUBER :