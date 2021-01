WURTH FRANCE

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de quincaillerie de bâtiment, d'outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates.

Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 60 000 collaborateurs, en tant qu'interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.

Parce que chaque métier est différent, et que chaque client doit disposer des produits les plus essentiels à la réalisation de son activité professionnelle, Würth France vous présente « Nos produits par métiers », et confirme ainsi sa présence grandissante sur le marché de la construction.

WURTH s'adresse à plusieurs secteur d'activité: Le bâtiment, les installateurs, l'automobile, les mêtiers du bois ...