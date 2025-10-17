ConnexionS'abonner
Fermer
YACK SAS - Batiweb

YACK SAS

LES PRADEAUX
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
France
Site web de la marque

Fondée en 2000 près de Toulon, Yack est un des leaders dans le domaine de la fourniture des pompes à chaleur Air / Air et Air / Eau.

Notre gamme de produits, qui compte plusieurs centaines de modèles, couvre tous les besoins en chauffage, climatisation et production d’ECS que ce soit dans le résidentiel ou le grand tertiaire...

Notre département R&D développe des produits commercialisés sous la marque Yack notamment des pompes à chaleur Air/Eau appelées "Modul'O" spécialement conçus pour répondre aux exigences des  marchés du neuf comme de la rénovation.

Nos produits dont les dénominateurs communs sont qualité, performance et fiabilité, sont disponibles chez plus de 600 installateurs et distributeurs spécialisés en génie climatique et répartis sur tout le territoire français.

Grâce à une traçabilité totale et une logistique de pointe, de la production à la livraison puis au SAV, notre organisation apporte fiabilité et précision au quotidien.

Le savoir-faire de Yack

  • PACK MULTI-ZONES
  • POMPES À CHALEUR AIR / AIR RÉVERSIBLES
  • POMPES À CHALEUR AIR / EAU RÉVERSIBLES
  • POMPES À CHALEUR ECS
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.