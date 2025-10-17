YACK SAS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « YACK SAS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Fondée en 2000 près de Toulon, Yack est un des leaders dans le domaine de la fourniture des pompes à chaleur Air / Air et Air / Eau.

Notre gamme de produits, qui compte plusieurs centaines de modèles, couvre tous les besoins en chauffage, climatisation et production d’ECS que ce soit dans le résidentiel ou le grand tertiaire...

Notre département R&D développe des produits commercialisés sous la marque Yack notamment des pompes à chaleur Air/Eau appelées "Modul'O" spécialement conçus pour répondre aux exigences des marchés du neuf comme de la rénovation.

Nos produits dont les dénominateurs communs sont qualité, performance et fiabilité, sont disponibles chez plus de 600 installateurs et distributeurs spécialisés en génie climatique et répartis sur tout le territoire français.

Grâce à une traçabilité totale et une logistique de pointe, de la production à la livraison puis au SAV, notre organisation apporte fiabilité et précision au quotidien.

Le savoir-faire de Yack :