YILMAZ MACHINE - Batiweb

YILMAZ MACHINE

YILMAZ MACHINE

Taşdelen Mah. Atabey Cad. No:9 Çekmeköy,
34788 Çekmeköy/İstanbul,
Turquie
Fondée en 1977, YILMAZ MACHINE assure la vente de produits, le support technique, la réparation de défauts et la vente de pièces de rechange afin de répondre aux besoins d’installation, de maintenance technique, de panne, de pièces de rechange et d’accessoires des machines de traitement de profilés en aluminium PVC.

YILMAZ MACHINE, qui poursuit ses activités de vente et de production sur différents continents et pays avec un volume d’exportation de plus de 85 pays à travers le monde, dispose d’un réseau de revendeurs de plus de 65 dans le monde.

YILMAZ MACHINE a adopté le principe du développement en utilisant les technologies de ses partenaires de solutions dans les domaines de la mécatronique, du pneumatique, de l’hydropneumatique hydraulique, en fournissant des services dans les domaines de la recherche, du développement, de la conception, de la production, de la vente et du service après-vente pour des besoins changeants.

Compte tenu des intérêts sectoriels, sociaux et individuels avec la croissance rapide qu’elle procure, YILMAZ MACHINE réalise des investissements pour augmenter son pays, son secteur et son volume de production.

YILMAZ MACHINE, qui fonde ses activités sur des valeurs honnêtes, respectueuses, socialement amicales, humaines, de qualité supérieure et des principes, continuera à vous servir, nos précieux clients, avec le principe de « confiance ».

Le savoir-faire de YILMAZ MACHINE :

  • Machines de traitement aluminium
  • Machines de traitement PVC
  • Machines de traitement portables
  • Convoyer et autre équipement 
