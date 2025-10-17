ConnexionS'abonner
ZENITEL

6 Rue Des Marguerites
92000 NANTERRE
France
Leader mondial, fabricant de solutions de communication intelligente Zenitel offrent une haute disponibilité, une évolutivité, une fiabilité, une maintenabilité et une cyber-sécurité.

En réduisant le matériel au minimum et en conservant les avantages de la gestion centralisée des serveurs, les organisations disposent d'une plus grande flexibilité en termes d'échelle et de performances.

Notre principale offre de systèmes repose sur la sonorisation, l'interphonie et la radio.

Nos principaux marchés sont les suivants : la sécurité urbaine et publique, les transports, l’industrie, l’énergie et le domaine maritime.

Le savoir-faire de Zenitel

  • Système de sonorisation
  • Système d’interphonie 
  • Système de radio bidirectionnelle 
  • Système de détection d'arrivée de navires
  • Système IT/ Solutions IP
