L'entreprise ZETYAPI est un Fabricant/ Producteur, qui travaille dans le secteur Matériaux de toiture. Elle est également présente dans les secteurs produits en polycarbonate, installations d'évacuation des fumées, couvertures pour toits, et systèmes de drainage. Elle est basée à Gebze, Turquie.

ZETYAPI a été créé en 1998. En peu de temps, nous avons acquis une position de leader sur le marché avec notre équipe dynamique et créative. Notre entreprise reçoit vos souhaits de manière professionnelle avec une expérience de plusieurs années dans l'industrie et vous propose des propositions de solution avantageuses.

Notre consultation commence par la planification des projets et s'étend jusqu'à l'ingénierie de projet. Nous nous occupons intensivement de l'application de nos produits jusqu'au traitement.

Le savoir-Faire de ZETYAPI :