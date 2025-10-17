ZIP-CLIP GROUP LTD - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ZIP-CLIP GROUP LTD », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Nous sommes des fabricants et des innovateurs de systèmes de suspension de haute spécification pour toutes vos exigences en matière de CVC, d'électricité, de signalisation et de sismique.

Il s'agit d'une gamme de produits innovants conçus pour la rapidité et la facilité d'utilisation. Le clip est fabriqué à partir d'un alliage de zinc de haute qualité. Le coin en métal fritté imprégné d'huile est conçu pour offrir la meilleure solution de verrouillage.

Le ressort en acier inoxydable garantit que le coin s'enclenche du premier coup. Le fil galvanisé haute résistance fourni vous offre une CMU supérieure à celles que l'on trouve sur le marché. Tous nos produits de suspension d'ingénierie sont conçus dans un souci de qualité et de sécurité.

Tous nos produits sont testés indépendamment hors site par NEL/TUV, Lloyds British, Apave, MTS et Satra et tous les clips sont certifiés UL. Pour obtenir des copies de nos certificats de test, veuillez contacter nos bureaux.

Le savoir-faire de ZIP CLIP :