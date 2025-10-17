ConnexionS'abonner
ZUMAPLAST

ZI HENRI POTEZ II
80300 ALBERT
France
Distributeur Régional spécialisé PVC- Bois - Isolation au service des professionnels du bâtiment et du jardin.Distributeur Régional

Créée en 1992, ZUMAPLAST était à l'origine spécialiste de la distribution de profilés PVC destinés à la menuiserie. Aujourd'hui, l'entreprise a développé ses gammes afin de proposer aux professionnels du bâtiment un ensemble de solutions innovantes pour la construction, la rénovation et l'isolation des bâtiments.

À ce jour, l’entreprise compte 22 salariés et plus de 1300 clients qui nous font confiance sur l’ensemble du territoire français.

Notre équipe commerciale de proximité, nous permet d’être disponibles et réactifs. Nous proposons une livraison directe sur le chantier ce qui permet de répondre à la demande des clients dans les meilleurs délais. Avec une surface de stockage de plus de 4 000 m², Zumaplast est capable de livrer dans un délai très bref de nombreux produits dans toute la France.

Une stratégie d'entreprise résolument orientée CLIENTS :

  • Un service sérieux et rapide
  • Des produits de qualité et stockés
  • Des livraisons respectées et rapides
  • Des tarifs compétitifs et corrects
  • Un accueil convivial

Nous proposons un large éventail de produits :

  • Mur : bardage, isolation, tôles alu…
  • Fermetures : cornières, plats, tablettes…
  • Toit : sous-faces, planches de rives, gouttières…
  • Bois : bardages bois, clôtures, terrasses…
  • Intérieur : parquets, dalles, lambris…
  • Jardin : portails, brise-vents, carport…
