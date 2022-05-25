Abris modulables sur 4 poteaux C1 (4.85M X 4.00)
Une gamme d’abris modulables sur 4 poteaux composés d’une structure en acier galvanisé à chaud intérieur/extérieur (finition laquage sur demande RAL au choix).
2 types de toiles au choix :
La toile PVC FERRARI (étanche) OU la toile AEREE (d'ombrage).
Avantages produit :
- Mise en œuvre et confection facilitée
- Homogénéité de fabrication
- Longévité renforcé
- Respect de l’environnement
- Design
- Sécurité
Fiche technique
Caractéristiques techniques
4 poteaux - Hauteurs de passage : 2,07 m ou 2,50 m au plus bas - Diamètre tube : 88,9 mm ou 114,3 mm en acier galvanisé à chaud intérieur/extérieur
1 croix de jonction – Diamètre tube : 54 mm en acier galvanisé à chaud intérieur/extérieur
4 arceaux – Diamètre tube : 60 mm en acier sendzimir galvanisé à chaud intérieur/extérieur
1 couverture en toile PVC FERRARI PRECONTRAINT 502 SATIN (30 couleurs au choix) ou en toile AEREE (5 coloris au choix) + câbles de diamètre 6 mm inox
4 paniers d’ancrage à enfouir dans maçonnerie
Boulonnerie bichromaté blanc
Surface : 19,40 m²
Matériaux
- Aciers
Divers
Large gamme d’abris modulables sur 2 ou 4 poteaux toutes dimensions.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Hôtel et restaurant
Les tags associés
- Sécurité
- Design
- Abri
- Respect de l’environnement
