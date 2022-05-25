ConnexionS'abonner
Abris modulables sur 4 poteaux G4 (10.70M X 6.50M)

CARAPAX

Une gamme d’abris modulables sur 4 poteaux composés d’une structure en acier galvanisé à chaud intérieur/extérieur (finition laquage sur demande RAL au choix).

2 types de toiles au choix :

La toile PVC FERRARI (étanche) OU la toile AEREE (d'ombrage).

Avantages produit :

  • Mise en œuvre et confection facilitée
  • Homogénéité de fabrication
  • Longévité renforcé
  • Respect de l’environnement 
  • Design
  • Sécurité

Fiche technique

Caractéristiques techniques

4 poteaux - Hauteurs de passage : 2,07 m ou 2,50 m au plus bas - Diamètre tube : 139,7 mm ou 168,3 mm en acier galvanisé à chaud intérieur/extérieur
1 croix de jonction – Diamètre tube : 76 mm en acier galvanisé à chaud intérieur/extérieur
4 arceaux – Diamètre tube : 88,9 mm ou 114 mm en acier sendzimir galvanisé à chaud intérieur/extérieur
1 couverture en toile PVC FERRARI PRECONTRAINT 502 SATIN (30 couleurs au choix) ou en toile AEREE (5 coloris au choix) + câbles de diamètre 6 mm inox
4 paniers d’ancrage à enfouir dans maçonnerie
Boulonnerie bichromaté blanc
Surface : 69,55 m²

Matériaux

  • Aciers

Divers

Large gamme d’abris modulables sur 2 ou 4 poteaux toutes dimensions.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Hôtel et restaurant
  • Autre
