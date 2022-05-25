Abris modulables sur 4 poteaux G4 (10.70M X 6.50M)

Une gamme d’abris modulables sur 4 poteaux composés d’une structure en acier galvanisé à chaud intérieur/extérieur (finition laquage sur demande RAL au choix).

2 types de toiles au choix :

La toile PVC FERRARI (étanche) OU la toile AEREE (d'ombrage).

Avantages produit :