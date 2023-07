BADIRÉNO : Badigeon traditionnel à base de chaux

Vous souhaitez redonner de l’éclat à vos bâtiments anciens ? C’est possible avec le PRB BADIRÉNO ! Ce badigeon traditionnel à base de chaux aérienne laisse un effet matière grâce à ses finitions minérales minces.

Le PRB BADIRÉNO s’utilise sur des murs intérieurs et extérieurs et il est disponible en 44 teintes. Rénovez à votre goût avec le PRB BADIRÉNO et son large choix de teintes.



Avantages :

Finitions minérales minces avec effets matières

Matité et profondeur des couleurs des badigeons traditionnels

Laisse respirer les murs

Granulométrie de 0.4 mm

Produit sans ciment

44 teintes disponibles



Existe aussi en version pâte (PRB BADIRÉNO PE).