CA 1510 : enregistreur CO2

En environnement intérieur, une concentration élevée de CO2 traduit une densité d’occupation importante associée à un renouvellement d’air insuffisant. Le taux de CO2 est pour ces raisons, un excellent indicateur de qualité d’air en complément d’analyse d’autres polluants effectués par les organismes de contrôle et laboratoires, mais également de l’efficacité du renouvellement d’air à destination des professionnels du génie climatique.



Simple et convivial, le CA 1510 est capable en complément de sa fonction portative d’enregistrer les paramètres mesurés et élabore des critères de qualité de l’air et de confort basés soit sur le taux de CO2 soit sur une combinaison des trois grandeurs physiques mesurées.