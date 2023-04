CA 8345 : analyseur de puissance

Le CA 8345 est un analyseur de puissance et de qualité d’énergie Qualistar Class A.

Dans la lignée des Qualistar+, il est doté d’une IHM intuitive et reste simple à utiliser. Une aide en ligne multilingue peut être affichée à tout moment sur le grand écran LCD couleur tactile.

Maniable, il se destine aux services de contrôle et de maintenance des installations industrielles ou tertiaires. Il permet d’obtenir une image instantanée des principales caractéristiques de la qualité du réseau électrique. Les Qualistar conviennent à tous types d’installation.

Pour plus de sécurité, le CA 8345 reconnait automatiquement le type de capteur de courant connecté.

Le CA 8345 offre une grande précision des mesures. Il dispose de nombreuses valeurs calculées et de plusieurs fonctions de traitement. Il offre à l’utilisateur toutes les mesures nécessaires pour mener à bien les projets d’efficacité énergétique et assurer la surveillance de la distribution électrique. Un calcul de coût de l’électricité permet d’obtenir de suite la valeur de l’électricité consommée.

Il peut afficher les harmoniques et inter-harmoniques comme demandé par l’IEC 61000-4-7.

Dans le même temps, il détecte les courants porteurs circulant sur l’installation.

Les mesures de Flicker sont réalisées selon la norme IEC 61000-4-15.

Le CA 8345 surveille tous les événements du réseau :

Diagramme des tendances, variations des paramètres du signal

Alarmes paramétrables, avec possibilité d’envoi de mail à l’utilisateur

Transitoires de 2.5 µs

Ondes de choc de 12 kV sur 500ns

TrueInrush, pour capturer tous les démarrages de charge….

Un mode surveillance (Monitoring) permet un enregistrement pour des campagnes de mesures nécessaire à une analyse selon l’EN50160.

Communication :

En plus des cartes SD et clef USB, il est possible de récupérer les mesures et de communiquer avec le CA 8345 à plus ou moins grande distance. USB, liaisons déportées, Wifi (direct ou via serveur) ou encore via une RJ45. Un mode IRD serveur permet l’extraction des données depuis n’importe où dans le mode sans fragiliser la sécurité d’un réseau internet.

Le logiciel Power Analyzer Transfer réalise l’exploitation des mesures effectuées avec le Qualistar Class A.

Le logiciel PAT3 est téléchargeable sur le site support.