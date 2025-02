Cartouche de gaz butane Réf. 8191

Une cartouche de gaz butane sécurisée, pratique et facile à transporter !

La cartouche de gaz 8191 de Guilbert Express, dotée du système "Stop Gas System", offre une sécurité optimale tout en garantissant une utilisation simple et un transport aisé.

Parfaitement adaptée aux équipements suivants :

Lampes à souder Réf. 8700, 8800 et 8900

Réf. 8700, 8800 et 8900 Réchaud à gaz Galaxy Réf. G5800

Aussi performante qu’une bouteille de gaz traditionnelle, cette cartouche se distingue par sa maniabilité et sa praticité, offrant une solution idéale pour les professionnels en quête d’efficacité et de confort d’utilisation. Il s’agit de plus d’un gaz très stable en. Provenance directe de l’Union Européenne !