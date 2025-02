Nouvel équipement complet fer de couvreur Réf. 6367/8

Le fer à souder de couvreur Réf. 6367/8 se réinvente avec une conception 20 % plus légère que la version précédente, offrant ainsi une maniabilité accrue. Son carter compact facilite l’accès aux zones les plus difficiles, notamment sur les gouttières et chêneaux, y compris en position tête en bas.

Un confort d’utilisation inégalé

Poignée ergonomique avec revêtement soft touch pour une prise en main agréable, même lors d’une utilisation prolongée

avec revêtement pour une prise en main agréable, même lors d’une utilisation prolongée Volant de réglage affleurant et auto-freiné pour éviter tout dérèglement involontaire, avec un indicateur de réglage précis

pour éviter tout dérèglement involontaire, avec un Raccord tournant droit 3/8’’ gauche intégré à la poignée : fini les problèmes d’enroulement du tuyau !

Une combustion optimisée pour une performance maximale

Le système d’aspiration de l’air par l’arrière protège l’injecteur des impuretés, garantissant une combustion stable et efficace. De plus, l’injecteur est désormais caréné, évitant toute pollution due aux vapeurs de flux lors des soudures.

Un allumage Piezo innovant et facile à entretenir

Le système Piezo a été entièrement repensé pour être remplacé en mode auto-maintenance, sans outil, en un seul geste.

Un entretien simplifié pour une longévité accrue

Le fer est livré avec une clé 6 pans (BTR) permettant un remplacement rapide :

De l’injecteur

Du brûleur

Du carter

Le pack Réf. 6367/8 inclut :

Fer à souder de couvreur Réf. 367/8

Tuyau de 4,75 m Réf. 963/5

Détendeur 2 bar Réf. 682 (sortie 3/8e gauche)

Sa panne Réf. 678, orientable à 360° et inclinable de +/- 5°, permet une parfaite adaptation aux différents matériaux : zinc, cuivre, inox, zinc pré-patiné, plomb. Sa montée en température ultra-rapide atteint environ 600 °C pour un travail efficace et précis.

Enfin, il est équipé d’un pied à effet ressort à deux positions, pour encore plus de praticité sur chantier.