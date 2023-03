Après plus d’un siècle d’innovations dans les appareils à souder, l’entreprise Guilbert Express poursuit sa dynamique en proposant une nouvelle gamme d’ensemble d’étanchéité à Connexion Rapide Avant (CRA) pour les chalumeaux.

Une nouveauté dans les outils pour l’étanchéité bitumineuse, partie d’une priorité pour Guilbert Express : « s’affranchir de caisses à outils sur leurs chantiers pour entretenir ou dépanner leurs matériels », nous explique son responsable des relations médias, Frédéric Langlois.

Changer de lance de chalumeau en un seul clic

La gamme CRA comprend deux références : la 6223CRA et la 6423CRA. Ces deux ensembles comprennent un manche à gâchette (640) à raccord tournant entrée 3/8ème gauche, un tuyau de 20 mètres livré avec la toute la nouvelle poignée attache tuyau, un détendeur haute pression 4 bar… Et surtout, ils incluent deux lances : une de 130 mm, pour les interventions en relevés ou acrotères, et une de 400 mm, pour les interventions en plein.

Les références 6223CRA et 6423CRA sont commercialisées depuis le 1er mars chez les revendeurs de la marque, respectivement aux prix publics conseillés de 419,90 € HT et 429,90 € HT. La différence de prix s’explique notamment par la puissance des lances, qui, pour la référence 6223CRA, est de 50 kW pour la lance de 130 mm, et de 150 kW pour celle de 400 mm. Côté 6423CRA, la puissance est de 150 kW sur les deux longueurs de lance. De plus, le manche est en mousse texturée pour la référence 6223CRA, et en aluminium pour la 6423CRA.

Mais la plus grande particularité des ensembles CRA réside dans le système de changement de lance. « À de nombreuses occasions, les étancheurs ont regretté de devoir utiliser des outils extérieurs pour changer la configuration de leurs chalumeaux d’étanchéité. En effet, la longueur du « col » (le brûleur) n’est pas la même selon que vous intervenez « en plein » ou en « relevé » », nous explique Frédéric Langlois.

LDémonstration de montage de la gamme CRA de Guilbert Express - Crédit photo : Guilbert Express

L’intéressé développe : « Pouvoir le changer en quelques secondes en n’ayant pas besoin d’utiliser les inévitables clés plates (disponibles ou pas sur le toit) était l’une des demandes récurrentes des étancheurs. Cependant, comme tout système transportant du gaz sous pression, il fallait que la connexion établie soit complètement étanche, et surtout que cette étanchéité soit pérenne dans le temps et dans des conditions de travail souvent extrêmes (vent, humidité, froid et chocs divers etc…) ».

C’est ainsi qu’un procédé de type « raccord rapide » à l’étanchéité a été renforcé pour permettre de passer d’une lance de 130 mm à une lance 400 mm en un clic. Le raccord tient compte d’une usure liée à des manipulations répétées quasi à l’infini.

« De nombreuses innovations vont dans ce sens comme toutes les solutions dites « d’automaintenance » sur les lampes à souder ou les fers de couvreur, pour dépanner les injecteurs ou les allumages piezo, qui ne nécessitent aujourd’hui plus aucun outil pour être changés quand, dans le passé, ces opérations nécessitaient le renvoi de l’appareil en atelier et donc, un temps d’immobilisation certain de l’outil de travail de l’artisan, et un frein à la bonne poursuite de son chantier », commente Frédéric Langlois.

Six mois entre le prototype et l’industrialisation

Par ce confort apporté au travail de l’étancheur, la gamme CRA tend également à prévenir les risques de troubles musculo-squelettiques. « En effet, par le passé, il n’était pas rare de voir l’étancheur courbé avec une lance de 130 mm, pour traiter de l’étanchéité, en plein avec les risques inhérents à de mauvaises postures de travail. Aujourd’hui avec ces références, ce risque devrait tendre à disparaître progressivement du fait de l’extrême facilité de changement du col et du godet associé », souligne Frédéric Langlois. Lesdits professionnels se sont déclarés « surpris » par l’ « efficacité » et la « simplicité » du système. D’autant qu’il peut « effectuer une rotation du brûleur sur 360° ce qui permet de le positionner au mieux selon la zone à traiter, ce qui n’était pas possible simplement par le passé », détaille le responsable des relations médias de Guilbert Express.

Il faut dire que Guilbert Express consulte régulièrement les professionnels via des groupes qualificatifs projectifs, animés par un socio-psychologue. Le fabricant peut compter sur 2 500 points de vente en France, pour remonter un souci d’ordre technique ou des attentes des clients. Si le travail d’identification de sujets d’innovation se fait « au fil de l’eau », le phase prototypage et d’industrialisation de la gamme CRA a pris plus de six mois en bureau d’études. Cinq entreprises réparties sur le territoire ont testé pendant plusieurs mois cet outil.

Si ces modèles de lances de chalumeau tendent à être « un passage obligé pour tous les fabricants », voire « à plus ou moins brève échéance, un standard normatif », les étancheurs « nous ont aussi dit que notre succès se ferait sur la capacité de nos systèmes à s’affranchir de l’usure liée au temps qui passe », poursuit Frédéric Langlois.

Autre sujet d’innovation important pour Guilbert Express : émanciper ses produits d’une consommation excessive en énergies fossiles. Il est probable que les 5 % de chiffre d’affaires consacrés annuellement à la R&D par l’entreprise permettront d’avancer dans leur stratégie de verdissement.

Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : Guilbert Express