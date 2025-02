Lampe à souder multifonctions Réf. 8900

Guilbert Express vous propose une lampe à souder ergonomique et intuitive, conçue pour allier performance et simplicité d’utilisation.

La lampe à souder multi-usages Réf. 8900, spécialement développée pour la brasure cuivre et la brasure étain, se distingue par sa praticité et son confort d’usage. Son allumage Piezo instantané en fait un allié idéal non seulement pour les professionnels du brasage, mais aussi pour les passionnés de cuisine et de pâtisserie.

Son principal atout ? La possibilité de travailler en retournement, garantissant une flexibilité maximale tout en assurant une sécurité optimale.

Avec plus d’1h15 d’autonomie, une poignée ergonomique offrant une prise en main parfaite et une conception robuste intégrant une cloche en métal, cette lampe à souder se révèle être un outil fiable et durable. Tout comme les modèles Réf. 8700 et 8800, elle est couverte par une garantie de 2 ans.

En choisissant la lampe à souder 8900 de Guilbert Express, vous optez pour un équipement de haute qualité, conçu pour répondre aux exigences des professionnels les plus rigoureux.