Cerapro, foret carrelage

Plaquette en carbure avec taillants améliorés et profil en ogive.

Corps en acier carbone extremement robuste.

Emmanchement 6 pans anti-glissement.

Zone renforcée entre le corps et l'emmanchement.

Précision d'amorçage pour un perçage facile sans risque d'abimer la surface à percer.

Durée de vie et pouvoir de pénétration, dure jusqu'à 5 fois plus longtemps que le foret de la génération précédente.

Résistance extrême à l'abrasion.

Perçage des carrelages les plus dures (jusqu’à classe PEI 5).

Bonne tenue dans le mandrin.

Polyvalence de perçage.