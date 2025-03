Fastwood, foret bois

Pointe de centrage filetée

4 taillants affutés

Hélices de dégagement

Attachement Quick Lock

Acier trempé haute résistance

Perçage rapide et sans effort

Résultat propre et précis

Durée de vie élévée

Confort d'utilisation

Stabilité lors du perçage

Perçages et façonnages rapides des gros diamètres dans tous types de bois

Idéale pour la pose de serrure, les travaux d'électricité et de plomberie.