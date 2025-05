Foret RockFaster : perçage rapide et précis du béton armé

Taillants Optimisés pour un Perçage Précis

Le foret RockFaster se distingue par sa conception évolutive des taillants, adaptée à chaque diamètre. Pour les petits diamètres (5 à 7 mm), sa configuration à 3 taillants réduit l’effort de perçage, améliore l’évacuation de la poussière et assure un travail fluide et précis, parfait pour les applications exigeantes.

Pour les diamètres de 8 à 20 mm, une configuration innovante à 6 taillants offre des performances accrues. Les 3 taillants centraux, inclinés à 130°, initient un perçage rapide et précis, tandis que les 3 taillants périphériques, inclinés à 145°, créent un effet brise-béton puissant pour un perçage rapide et efficace. Cette conception optimise la répartition de l’effort, garantissant une usure régulière et une durée de vie prolongée des taillants.

Plaquette en Carbure Haute Performance

Chaque foret RockFaster est équipé d’une plaquette 100% carbure, assurant une résistance exceptionnelle et une durabilité accrue, même dans des conditions de travail intensives. Conçu pour les chantiers les plus exigeants, il offre des performances de longue durée. Un témoin d'usure indique si la plaquette est toujours à bonne norme dimensionnelle. Le foret RockFaster répond au label PGM.

Précision et Polyvalence pour Toutes les Applications

Le foret RockFaster est idéal pour réaliser des trous parfaitement cylindriques et calibrés dans le béton armé, sans fissurer les matériaux. Il garantit des résultats optimaux pour une large gamme de fixations : vis béton, goujons, chevilles à frapper, douilles de frappe et scellement chimique. Sa capacité à percer efficacement le béton armé tout en préservant la qualité des matériaux assure une fiabilité durable dans toutes vos installations. Spécialiste du béton armé, le RockFaster perce également le béton, la maçonnerie et la pierre.

Qui est Diager ?

Depuis plus de 70 ans, Diager, un fabricant français d'outils de perçage et de vissage, s'impose comme un acteur clé dans l’industrie des accessoires pour outils électroportatifs. Basée à Poligny, au cœur du Jura, cette entreprise familiale est reconnue pour son expertise et son innovation. Elle conçoit des solutions de haute qualité pour diverses applications professionnelles, notamment le perçage, le vissage, le carottage diamant et le sciage, adaptées à une multitude de matériaux tels que le béton, le métal et le bois.

