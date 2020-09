Nicoll propose la gamme la plus complète de produits pour l’évacuation des eaux pluviales, l’habillage et la protection des débords de toit et la ventilation des bâtiments.



Le sanitaire, spécialité historique de Nicoll, a fait de la marque, la référence pour les plombiers. En neuf comme en rénovation, leurs performances reposent sur la qualité des produits, sur le respect absolu des normes et sur la largeur de gamme Nicoll.



La qualité de l’eau, l’assainissement, la gestion et l’évacuation des eaux de ruissellement sont des enjeux environnementaux majeurs. Nicoll apporte des solutions et un accompagnement personnalisés à chaque situation.