Connect – Plateforme relation client et suivi de chantier (Disponible en janvier)
Connect (disponible en janvier 2027) est la nouvelle plateforme collaborative d'HerculePro conçue pour digitaliser et fluidifier la relation entre les entreprises de menuiserie et leurs clients particuliers, du premier devis jusqu'à la réception du chantier.
Offrez une expérience client moderne et gagnez du temps au quotidien :
- Portail client personnalisé : partagez en un clic les devis, plans, fiches techniques, photos avant/après et factures dans un espace sécurisé à vos couleurs.
- Validation et paiement simplifiés : accélérez vos signatures grâce à la validation en ligne des devis et au règlement sécurisé des acomptes.
- Suivi d'avancement en temps réel : informez automatiquement vos clients à chaque étape clé (validation commande usine, réception matériel, planification de la pose) pour réduire les appels entrants.
- Connexion native avec la gamme Link : synchronisation fluide avec vos dossiers de chiffrage et plannings HerculePro sans double saisie.
Inscrivez-vous sur herculepro.com pour découvrir Connect dès son lancement en janvier.
Labels et certifications (détail) :
- Organisme de formation certifié Qualiopi
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Déploiement : Plateforme Web collaborative (disponibilité janvier 2027)
Interopérabilité : nativement connectée aux solutions HerculePro Link
Fonctions : espace client marque blanche, partage documentaire, signature électronique, paiement en ligne, notifications d'avancement chantier automatisées
Divers
Relation client B2C, suivi de chantier rénovation et neuf, gestion administrative poseurs
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
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