Les investigations n'ont permis d'identifier ni négligence ni faute imputable à une personne dans l'effondrement survenu le 12 novembre 2022.

L'enquête préliminaire sur l'effondrement de deux immeubles mitoyens à Lille, le 12 novembre 2022, qui avait causé la mort d'un homme de 45 ans, a été classée sans suite en juin dernier. Le parquet de Lille a motivé sa décision par une « infraction insuffisamment caractérisée », a indiqué jeudi 19 novembre à l'AFP, confirmant une information de Médiacités.

« L'enquête n'a pu permettre de déterminer avec précision ni certitude l'existence d'imprudences ou de négligences » susceptibles d'avoir provoqué l'effondrement, a expliqué Virginie Girard, procureure adjointe du parquet de Lille.

De même, «l'enquête n'a pas défini ou dégagé précisément l'existence d'une quelconque faute - ni n'a pu l'imputer à quiconque - qui serait à l'origine » du décès de la victime, a-t-elle précisé.

Le drame s'était produit dans le centre de Lille. La veille de l'effondrement, les occupants de l'un des deux immeubles avaient été évacués à titre préventif, après avoir constaté qu'un mur s'éventrait. Le bâtiment, datant du XVIIIe siècle, s'était écroulé le lendemain matin, entraînant dans sa chute l'immeuble mitoyen, qui n'avait pas été évacué.

Un psychiatre de passage à Lille, Dr Alexandre Klein, âgé de 45 ans, se trouvait alors dans un appartement prêté par des amis. Son corps avait été retrouvé plusieurs heures après dans les décombres.

Des signalements de fissures après le drame

Dans les mois qui ont suivi, de nombreux locataires et propriétaires d'immeubles lillois ont signalé des désordres, notamment des fissures, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité des bâtiments.

Dans des dizaines de cas, la municipalité a pris des arrêtés de mise en sécurité d'urgence ou adressé des mises en demeure afin de déclencher rapidement des travaux.

Avec AFP