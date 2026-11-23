Sur la base aérienne 123 de Bricy (Loiret), Arte Charpentier conçoit quatre bâtiments d'hébergement pour l'armée, où la préfabrication se conjugue à une architecture épurée.

Sur la base aérienne 123 d'Orléans-Bricy (Loiret), quatre nouveaux bâtiments d'hébergement destinés aux militaires cadres célibataires prennent progressivement forme. Conçu par l'agence Arte Charpentier pour le ministère des Armées, ce programme de 480 chambres vient remplacer cinq bâtiments vétustes. Le projet, qui privilégie la préfabrication en béton, répond à un double objectif : améliorer les conditions de vie des militaires et optimiser les délais de construction. Avec ses lignes épurées et son architecture sobre, l'ensemble cherche à concilier fonctionnalité, robustesse et pérennité.

© Boegly Grazia

La préfabrication, un choix de précision et de rapidité

Il s’agit de la volonté d’offrir aux usagers un refuge modulable, conçu avec délicatesse pour s’intégrer au contexte, tout en étant construit avec la précision artisanale. Patricia Giovannini, l’architecte qui a suivi toutes les étapes du projet du concours jusqu’à la réalisation, nous explique que l’offre du départ ne prévoyait pas l’utilisation du préfabriqué. Mais cette idée a semblé pertinente pour plusieurs raisons comme par exemple la rapidité d’exécution, la rigueur et l’économie de moyens. Cependant qui dit utilisation du préfabriqué, dit gros travail en phase de conception. Car tout doit être préparé et calculé dès le départ pour être dupliqué. « Nous n’avons pas droit à l’erreur », souligne l’architecte.

Dans ce chantier complexe qui a nécessité la démolition de plusieurs entités tombées en désuétude, le matériau choisi était le béton aux différentes teintes, choisi avant tout pour sa robustesse et sa pérennité.

De ce fait, la silhouette minimaliste, rythmée de béton lisse et de béton matricé, évoque une poésie de la simplicité, une expression contemporaine aux lignes épurées, où chaque percement joue avec l’ombre et la lumière, dessinant des jeux subtils sur la façade.

L’épreuve de la construction hors site confère à ces bâtiments une dimension moderne : des éléments en béton préfabriqué, assemblés avec soin, comme autant de pièces d’un puzzle harmonieux. La préfabrication en usine, comme un atelier de rêve, limite les déchets, accélère la réalisation, garantit la précision. La charpente en bois, à la fois légère et forte, vient couronner cette architecture en mouvement.

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Une conception tournée vers la sobriété énergétique

Les bâtiments ont été conçus pour concilier confort thermique et sobriété énergétique. Leur compacité, les teintes claires des façades et l'isolation thermique par l'extérieur contribuent notamment à limiter les surchauffes estivales. Les larges surfaces vitrées permettent, quant à elles, de profiter des apports solaires en hiver, tandis que les combles sont isolés avec de la ouate de cellulose, un matériau biosourcé.

Le projet prévoit également 600 m² de panneaux photovoltaïques et 200 m² de panneaux solaires, selon le bureau d'études OTEIS. Ces dispositifs, associés aux choix constructifs et aux matériaux employés, participent à l'objectif d'atteindre le niveau E3C1 du référentiel Énergie-Carbone.

Inauguré le 11 juin 2026, le premier bâtiment marque une étape dans la réalisation de ce programme de quatre bâtiments d'hébergement. L'ensemble illustre une démarche architecturale qui associe préfabrication, sobriété énergétique et recherche de confort pour les futurs occupants.

C’est une réalisation où chaque matériau, chaque ligne, chaque détail, raconte une histoire de modernité respectueuse et d’engagement pour un avenir plus léger. L’ensemble, à la fois simple et ambitieux, inscrit durablement son empreinte dans le paysage de Bricy.