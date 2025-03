Couvernet® ITE : Système de couvertine en aluminium

Système spécifique de couvertine sur mesure en aluminium de grandes largeurs et de grandes retombées.

Système de couvertine sur mesure, livrée prête à poser

Permet de protéger les acrotères isolés sur 2 ou 3 faces

Dimensionnée pour résister au vent. NDC sur demande

Emballage par terrasse

Pose suivant plan de calepinage

Compatible avec la mise en œuvre d'un garde-corps de sécurité (type Barrial®) ou la mise en œuvre d'un garde-corps pour terrasse accessible (type Panorama®, Lotentic®), grâce à l'utilisation de supports rehaussés adaptés

Il se caractérise par une fixation en libre dilatation sur des supports invisibles.

Des platines et des consoles de fixation "spécial ITE" pour ces supports permettent de s’adapter à tout type d’isolant sur l'acrotère.

Afin de garantir l'étanchéité et la finition parfaite du système, tous les éléments et accessoires (angles, pièces spéciales, arrondis parfait) sont préfabriqués avec renforts intérieurs et étanchés en usine.

« Conforme aux recommandations RAGE (Grenelle Environnement) Permet la réalisation de couvertine de grandes largeurs avec grandes retombées. Adapté aux régions ventées car tenue au vent justifiée par note de calcul sur demande. Mise en oeuvre simple par monofixation. Pente préreglée. Adapté aux isolants de classe C et D. »

