Grâce à son assemblage mécanique simple et ses ajustements possibles directement sur chantier, il offre une mise en œuvre rapide et efficace. Conforme aux DTU 43.1, 3 et 20.12, Sherpal® F garantit une installation sérieuse et durable. Une note de calcul suivant les Eurocodes peut être fournie sur demande pour attester de la tenue du système. Sans entretien et sans nécessité de dépose lors des réfections d’étanchéité, il se distingue par sa conception en aluminium léger, inaltérable et 100 % recyclable, alliant performance et respect de l’environnement.

Une conception modulaire et performante

Le système Sherpal® F repose sur trois éléments essentiels :

Les potelets : fixés mécaniquement à la dalle et équipés de manchons-platines avec collerette formant solin, ils assurent une parfaite conformité aux normes DTU 43.1 et 20.12

Les poutres : livrées en longueurs de 1 500 mm ou plus , elles s'adaptent à la taille et au nombre d'équipements à installer.

Les traverses : livrées également en 1 500 mm, elles sont ajustables grâce à un système de glissières, garantissant une installation précise et optimisée.

Une gamme complète pour répondre à tous vos besoins

En complément, Sherpal® F propose également des solutions spécifiques telles qu’un mât d’antenne et un système de support pour panneaux solaires.

Pour les équipements plus légers (moins de 90 kg), le Sherpal® L, avec sa structure support lestée, constitue une alternative idéale.