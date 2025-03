Optimisation énergétique : une solution concrète pour les bâtiments tertiaires

Le secteur tertiaire concentre aujourd’hui une part majeure de la consommation énergétique en France. Un constat qui a conduit les pouvoirs publics à mettre en place des réglementations ambitieuses, comme le Décret Tertiaire ou du Décret BACS, afin de favoriser une gestion plus responsable des bâtiments.

Dans ce contexte, le pilotage précis du chauffage et de la climatisation – qui peuvent représenter jusqu’à 50 % des dépenses énergétiques – devient un enjeu majeur. C’est pour y répondre qu’Airzone, spécialiste reconnu depuis plus de 25 ans dans le contrôle du CVC, lance une version enrichie de sa solution Plug&Play : Easyzone 25.

Une solution flexible, idéale pour la rénovation

Pensé pour s’adapter à tous les types d’installations – gainables, ventilo-convecteurs, planchers chauffants/rafraîchissants, radiateurs – Easyzone 25 permet un pilotage pièce par pièce, pour un confort thermique optimal et jusqu’à 30 % d’économies d’énergie.

Facile à installer, sans nécessiter de lourds travaux, Easyzone 25 s’impose comme une solution idéale pour la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires. Grâce à ses plus de 40 options de connectivité et sa compatibilité avec plus de 180 marques, elle s’adapte parfaitement aux contraintes des bâtiments existants.

Tout le potentiel d’un bâtiment connecté

Pensée pour répondre aux besoins actuels de gestion des bâtiments, Easyzone 25 intègre toutes les fonctionnalités de la plateforme Airzone Cloud. À partir de l’application ou de la version web, les utilisateurs peuvent programmer des plages horaires, créer des scénarios personnalisés, ou encore limiter les températures de consigne pour une utilisation plus sobre et optimisée des systèmes CVC.

Compatible avec le Webserver HUB d’Airzone, la solution va encore plus loin en permettant une connectivité avancée des installations et une intégration complète dans les systèmes de GTB.

Nouveauté 2025 : une meilleure qualité de l’air intérieur

En 2025, Airzone enrichit encore Easyzone 25 avec une nouvelle dimension : le pilotage de la qualité de l’air intérieur (QAI). Cette fonctionnalité permet de mesurer en temps réel les indicateurs clés, de piloter la ventilation, ou encore d’activer des systèmes d’assainissement par ionisation. Le tout est suivi via des graphiques clairs et accessibles, pour une lecture simple de l’environnement intérieur.

Pour en savoir plus exit_to_app