Airzone fait partie du Groupe Altra, formé par une équipe ayant un grand sens de l’éthique.

L’activité de l’entreprise est centrée sur la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits et services innovants. De manière à vous offrir plus de confort et une meilleure répartition de la consommation énergétique.

Nous croyons en l’innovation et le développement des nouvelles technologies. Notre groupe fonctionne comme un système qui se synchronise afin de créer et développer des produits de qualité plus économe en énergie.

PLUS DE 20 ANS COMME LEADER DU MARCHÉ DE LA RÉGULATION.

Nous avons plus de 20 ans d’expérience dans le secteur, et nous fabriquons 25% des systèmes de zones qui s’installent en France.

Notre intérêt constant pour l’innovation nous a permis de réaliser des installations partout dans le monde. Nous avons gagné de nombreux prix, notamment le XIII Prix de la Recherche en Andalousie par l’European Business Award.

Le savoir-faire d’AIRZONE :