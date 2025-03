Étanchéité à froid universelle - ST4R

ST4R est une solution d’étanchéité 100% à froid, adhésive et collable des toitures-terrasses plates ou inclinées accessibles et non-accessibles et adaptée au climat de plaine (altitude <900m). Notre système d'étanchéité convient particulièrement aux professionnels ne pouvant ou ne souhaitant utiliser ni flamme ni chalumeau sur leurs chantiers, ni avoir à transporter de bouteille de gaz.



Sur éléments porteurs béton ou bois, en neuf ou en rénovation, ST4R est un système d'étanchéité simple et rapide à poser, polyvalent et étanche à froid pour toutes les toitures plates.



ST4R se compose de 4 produits :

Un vernis d'impression, Siplast Primer à séchage rapide qui s’applique simplement au pinceau ou au rouleau

Une couche d’Adestar, notre membrane bitume élastomère SBS à armature composite destinée à l’étanchéité à froid des parties courantes

Une armature Parathane Mat, destinée au renfort des relevés d'étanchéité

Une étanchéité liquide Supracoating RLV pour l'étanchéité des relevés