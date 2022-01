BMI Siplast s’associe à EPC Solaire pour offrir le meilleur du photovoltaïque sur toitures plates. « Bien plus qu’un toit », cette phrase exprime parfaitement la vocation du groupe BMI et de sa marque BMI Siplast : accompagner la maîtrise d’ouvrage, la prescription et les propriétaires de bâtiments à révéler le potentiel de chaque toit. Grâce aux nombreuses innovations développées par le groupe BMI, la cinquième façade devient ainsi le nouvel espace à conquérir : régulateur d’eaux pluviales, terrain de sport, parking ou encore centrale électrique, les possibilités sont multiples.