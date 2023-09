EVERFAST PROTECTOP : Imperméabilisant eaux et huiles en phase aqueuse prêt à l’emploi pour tous supports poreux

Protection de tous supports poreux : terre cuite, brique, marbre, céramique non émaillée, grès, pierre naturelle, béton, plâtre, pavés autobloquants, granit,

Utilisable en intérieur ou en extérieur,

Pour terrasses, balcons, façades, margelles de piscine, sols de garage, barbecues, cheminées, toitures, dallages, sols intérieurs, plans de travail, carrelage, joints etc.

Ne modifie pas l’aspect des supports (pas d’effet filmogène),

Laisse respirer le support (perméabilité aux gaz),

S’applique sur supports verticaux ou horizontaux,

Ne contient aucun solvant : Ininflammable, sans odeur et non toxique.