F606 Pince multimètre - Série F600

La série F600 convient aux applications de forte puissance tels que la distribution d’énergie électrique, les industries chimiques ou pétrochimiques, la métallurgie, les transports ferroviaires…



La pince F606 est dotée d’un système d’acquisition numérique TRMS 12 bits rapide et réalise des mesures précises quelle que soit la forme du signal.

Bénéfices et Atouts

→ Sécurité et robustesse : l’utilisateur est assuré de travailler en toute sécurité et en conformité avec les normes en vigueur.L’indice de protection IP 54 protège l’appareil contre les poussières notamment et permet ainsi de garantir son niveau de sécurité dans le temps.La conception mécanique de ces pinces leur permet de passer le test normatif de chute pour une hauteur de 2 mètres.

→ Performance : les pinces des séries F200, F400 et F600 bénéficient d’un système d’acquisition numérique TRMS 12 bits rapide offrant une grande précision de mesures. Grâce à leur large bande passante et à un facteur de crête élevé, ces pinces réalisent des mesures précises quelle que soit la nature du signal.

→ Ergonomie : toute la gamme est conçue pour une utilisation d’une seule main y compris avec des gants de protection. Pour une efficacité maximale chaque mesure correspond à une position du commutateur. Le concept « 1 touche égale 1 fonction » renforce la simplicité d’utilisation. Par ailleurs, toutes les pinces sont dotées de la détection automatique du type de signal AC ou DC en intensité, tension et puissances.

→ Toutes les pinces multimètres sont dotées de la détection automatique AC/DC.

→ Fonction unique pour chaque touche, quel que soit le mode.

→ La catégorie IV jusqu’à 1 000 V pour plus de sécurité.

Labels & Certifications (détail) :