Fenêtre aluminium 5700 ouvrant visible

Ouvrant et dormant à rupture de pont thermique.

Vitrage 4.20.4 FEA double ou triple vitrage (28 à 44 mm).

A*4, E*7B V*A2.

Uw = 1,7 w/m²K.

Sw = 0,47.

Tlw = 0,61%.

Bouchon d'étanchéité dans l'angle pour plus d'isolation.

Sur-mesure.

Le dormant de rénovation exclusif LEUL.

Cintrable.

Fixe ou Ouverture : OB, OF, projeté, soufflet.

Ouverture à 180°.

Poignée centrée Secustick sur battement intérieur.

Ferrage symétrique dans le cadre d’un système d’ouverture en oscillo-battant.

Assemblage à 45° avec une double équerre à sertir massive.

66 teintes mono ou bicoloration (Tous Ral, Classiques, Classiquesw Spéciaux, Tendances, Sablés, Anodics, Natuirelles) pouvant être satinées ou granitées.