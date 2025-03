Quels sont ces nouveaux points techniques dont LEUL parle tant ?

C’est un procédé innovant qui émerge de plus en plus. Les profils du coulissant 6700 sont constitués d’un duo de choc : d’un côté les noyaux PVC fibrés, et de l’autre le nouveau bouclier thermique à mémoire de forme qui est situé en traverse haute. C’est en partie grâce à cela que la baie 6700 résiste efficacement contre les variations thermiques. Ces véritables atouts techniques contribuent amplement aux performances thermiques améliorées avec un Uw allant jusqu’à 1.3 w/m²K (en coupe 90/90 et jusqu'à 1,4 w/m²K en coupe 45/45).

L’étanchéité à l’eau est également préservée grâce à des joints EPDM glissants sur les montants et les traverses. De plus, le drainage a été optimisé par une busette invisible clipée par le bas qui facilite l’écoulement dans la plus grande discrétion. Ce ne sont pas seulement les points techniques qui sont perfectionnés mais également les éléments esthétiques. Tous deux reflètent en tout état de cause des choix d’excellence.

Quelles ont été les intentions esthétiques ?

On plonge véritablement dans un design minimaliste avec ce coulissant. Les profils sont affinés pour transmettre une élégance raffinée. Le montant central par exemple ne fait que 30 mm. Les autres profils, traverses et montants, sont également réduits. Une finesse qui sublime l’habitation et son architecture.

Ce ne sont pas seulement les profils qui jouent un rôle important dans ce design sublimé. Les accessoires et les finitions sont tout autant importants. Pour accompagner cette menuiserie dans la pure élégance du contemporain, des poignées Cuadro blanches ou en inox ont été sélectionnées pour un esprit moderne avec une forme carrée.

Dans un tout autre registre, il y a les finitions. En effet, il existe un choix varié de compositions. 200 RAL sont disponibles et deux types d’effets texturés sont sélectionnables : la finition Satiné pour un effet brillant et lisse et, la finition Granité pour un grain sablé qui assure un léger relief et plus de sensations. Enfin, pour conclure ce chapitre haut en couleur, il est possible de réaliser cette menuiserie en bi-coloration ou en monocoloration. Les choix sont multiples et s’adaptent aux envies les plus spécifiques.

Quel est le réel + d’une menuiserie au design minimaliste ?

Les profils disparaissent au profit de l’espace vitré qui fait rentrer plus de lumière. Son réel + c’est la transmission lumineuse. L’espace vitré est maximisé à environ 4% de plus qu’une menuiserie traditionnelle. Le clair de jour est non seulement amélioré mais il laisse entrer davantage de lumière pour des baies à 3, 4 ou 6 vantaux pour les coupes d’onglet.

La lumière est optimisée mais il ne faut pas oublier que la chaleur est quant à elle contrôlée, l’effet bilame est maîtrisé grâce aux montants de tête ultra fins qui maintiennent le châssis fonctionnel.

Nos différents types de vitrage ciblent le meilleur ratio entre transmission lumineuse et apport de chaleur en fonction de l’environnement dans lequel est situé l’habitation. Tous garantissent une optimisation des besoins spécifiques en termes d’apport lumineux et de protection thermique.

Ainsi, LEUL Menuiseries propose un nouveau produit qui allie performance et design minimaliste, maximisant la lumière entrante et le confort.

Pour en savoir plus exit_to_app