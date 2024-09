LEUL Menuiseries présente sa nouvelle baie coulissante 6700 en alu

Optez pour un confort optimal avec du double vitrage

La transmission lumineuse est idéale pour dégoter des puits de lumière dans les pièces, même les plus sombres.

Le choix de vitrage est important pour maîtriser les apports thermiques et minimiser les déperditions de chaleur. Ainsi, LEUL propose du double vitrage pour cette menuiserie.

Performances thermiques et d’étanchéité renforcées

D’autres perspectives techniques, autres que le double-vitrage, accompagnent le coulissant 6700 pour une bonne protection thermique. Des ruptures de ponts thermiques ainsi qu’un barrettage technique assurent des performances maximales.

L’étanchéité est aussi au centre de nos préoccupations. C’est pourquoi cette baie dispose d’un système d’évacuation d’eau avec drainage masqué.

Une pose simplifiée, même pour des menuiseries sur-mesure

Grâce au potentiel du sur-mesure, de nombreuses configurations sont possibles et les dimensions sont élargies jusqu’à 6.20 m de largeur et 2.70 m de hauteur.

En neuf, le coulissant est en bi-rail et peut posséder jusqu’à 4 vantaux. En rénovation, vous avez le choix d’un coulissant bi-rail, tri-rails (3 à 6 vantaux) et quatre-rails (4 vantaux).

Pour aider la pose de ces menuiseries parfois très grandes et larges, le bouclier thermique haut en mousse à mémoire de forme n’est plus à retirer à l’engondage. La pose est simplifiée et les clients comme les artisans poseurs en sont ravis.

Le nouveau nuancier alu de LEUL

C’est l’élément décoratif qui accompagne un habitat tous les jours et que l’on ne change presque jamais. Le choix sur la teinte et le type de finition est personnel et c’est pourquoi LEUL dispose d’un large panel de RAL :

+ de 200 teintes

Finition satinée pour une allure lisse et mate

Ou une finition granitée pour un léger relief sablé

Bi-coloration possible

Ses traits fins avec un montant central de 30 mm assurent un esthétisme contemporain et qui sera sublimé par un choix de finition parmi notre nuancier alu.

Le coulissant 6700, c’est donc une baie moderne, aux traits fins, qui en surprendra plus d’un sur ses qualités thermiques, notamment en fonction du choix de double vitrage selon l’exposition solaire d’une maison. Grâce au savoir-faire de LEUL, cette baie convient à des ouvertures atypiques et ses finitions s’adaptent à tous les styles architecturaux.

