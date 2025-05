Le Coffre de Volet Roulant Intégré en demi-linteau IrYs

IrYs : le Coffre de Volet Roulant Intégré en demi-linteau

Le coffre de volet roulant en demi-linteau a été pensé pour allier discrétion, performance et simplicité d’installation.

Un design discret et intelligent

Invisible une fois posé, le coffre IrYs s’intègre harmonieusement à l’architecture grâce à son encastrement et son système de clippage breveté pour les embouts et consoles réduisant considérablement l’usage d’outils. Les éléments techniques (tulipes, éclisses) sont intégrés derrière une planche principale renforcée, garantissant un aspect soigné et une solidité accrue.

Une pose facilitée

Le montage est rapide et sans vis, ce qui simplifie le travail des artisans poseurs tout en assurant une grande fiabilité dans le temps.

Compatibilité totale

Le coffre IrYs est compatible avec toutes les menuiseries LEUL : bois, PVC et aluminium.

Vers une démarche plus éco-responsable

Lancé en 2025, le modèle IrYs s’inscrit dans une démarche environnementale plus rigoureuse. Fabriqué à 98 % en matériaux recyclés, il suit un circuit fermé de production, limitant son empreinte carbone à seulement 4,37 kg CO₂ eq/m² de fermeture.

Les performances techniques

Isolation thermique : Up = 0,64 W/m².K

Isolation acoustique : jusqu’à 55 dB selon configuration

Étanchéité à l’air et au vent : performances C*4 et V*4

Le coffre de volet roulant IrYs est un produit innovant, qui allie esthétique, efficacité énergétique, facilité de pose et responsabilité écologique. Il incarne notre volonté de concevoir des produits toujours plus durables et performants.

Labels et certifications (détail) :