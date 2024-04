Fenêtre aluminium 5200 ouvrant caché

Au look épuré, cette fenêtre 5200 en Alu se distingue par son dormant caché.

Luminosité

Une menuiserie idéale pour ceux qui souhaitent apporter plus de luminosité dans leurs intérieurs. Son clair de jour est optimisé grâce à son ouvrant caché permettant une surface vitrée plus large qui maximise la luminosité entrante. Cette capacité lumineuse est perfectionnée avec une ouverture comprenant un angle de 180°.

Modernité

Cette fenêtre tendance, dispose d'un dormant de 70 mm, et d'un monobloc linéaire pour des traits affinés. Elle est parfaitement adaptée pour vos habitats au style contemporain.

Performance

Son atout ? Son isolation thermique. Cette fenêtre répond aux demandes environnementales et thermiques grâce à ses ruptures de ponts thermiques larges et renforcés et son pareclose en complexe polyamide, barrette thermique et joint co-extrudé.



La série 5700, c'est enfaite la combinaison entre la finesse d’une fenêtre aux lignes modernes avec des performances thermiques prouvées.