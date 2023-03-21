ConnexionS'abonner
Gants de montage conçus pour les travaux lourds uvex unilite 7710 F : étanche, souple et robuste

UVEX

Étanches, robustes et durables, les gants de protection uvex unilite 7710F sont la solution idéale pour travailler dans des environnements les plus difficiles qu’ils soient humides, boueux ou huileux. Enduits à 100% pour garantir une excellente étanchéité, ils sont également étanches au béton et sont particulièrement adaptés aux métiers de la construction tels maçons, coffreurs et plombiers.

La finition sablée permet de conserver un très bon grip, même en contact avec des objets humides ou huileux. Extrêmement souple et sans couture, il est aussi agréable à porter et offre une excellente dextérité jusqu’au bout des doigts. Et avec une résistance à l'abrasion maximale, c'est une solution à la fois durable et économique.

Matériaux (détails) :

  • Polyesther
  • NBR (caoutchouc nitrile)

Labels & Certifications (détails) :

  • EN 388:2016 (4 1 2 1 X)
  • EN 407:2004 (X 1 X X X X )

Très bonne dextérité jusqu’au bout des doigts.
Résistance exceptionnelle à l’abrasion.
Extrêmement flexible et étanche.
Très bon grip dans des conditions humides et huileuses.

  • Caoutchouc
  • Polyester

  • EN

Application : bâtiment et métallurgie, maintenance, industrie du pétrole et du gaz, agriculture, activités en extérieur, travaux salissants.

  • Aménagement urbain
  • Génie civil
  • Industrie
UVEX - Batiweb

Le groupe UVEX protège les personnes dans les domaines du sport, des loisirs et du travail depuis...

44 rue d'Engwiller - La Walck
67350 VAL DE MODER
France

