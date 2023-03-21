Gants de montage conçus pour les travaux lourds uvex unilite 7710 F : étanche, souple et robuste

Étanches, robustes et durables, les gants de protection uvex unilite 7710F sont la solution idéale pour travailler dans des environnements les plus difficiles qu’ils soient humides, boueux ou huileux. Enduits à 100% pour garantir une excellente étanchéité, ils sont également étanches au béton et sont particulièrement adaptés aux métiers de la construction tels maçons, coffreurs et plombiers.

La finition sablée permet de conserver un très bon grip, même en contact avec des objets humides ou huileux. Extrêmement souple et sans couture, il est aussi agréable à porter et offre une excellente dextérité jusqu’au bout des doigts. Et avec une résistance à l'abrasion maximale, c'est une solution à la fois durable et économique.

Matériaux (détails) :

Polyesther

NBR (caoutchouc nitrile)

Labels & Certifications (détails) :