Gants de montage conçus pour les travaux lourds uvex unilite 7710 F : étanche, souple et robuste
Étanches, robustes et durables, les gants de protection uvex unilite 7710F sont la solution idéale pour travailler dans des environnements les plus difficiles qu’ils soient humides, boueux ou huileux. Enduits à 100% pour garantir une excellente étanchéité, ils sont également étanches au béton et sont particulièrement adaptés aux métiers de la construction tels maçons, coffreurs et plombiers.
La finition sablée permet de conserver un très bon grip, même en contact avec des objets humides ou huileux. Extrêmement souple et sans couture, il est aussi agréable à porter et offre une excellente dextérité jusqu’au bout des doigts. Et avec une résistance à l'abrasion maximale, c'est une solution à la fois durable et économique.
Matériaux (détails) :
- Polyesther
- NBR (caoutchouc nitrile)
Labels & Certifications (détails) :
- EN 388:2016 (4 1 2 1 X)
- EN 407:2004 (X 1 X X X X )
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Très bonne dextérité jusqu’au bout des doigts.
Résistance exceptionnelle à l’abrasion.
Extrêmement flexible et étanche.
Très bon grip dans des conditions humides et huileuses.
Matériaux
- Caoutchouc
- Polyester
Labels et certifications
- EN
Divers
Application : bâtiment et métallurgie, maintenance, industrie du pétrole et du gaz, agriculture, activités en extérieur, travaux salissants.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Génie civil
- Industrie
Les tags associés
- Gants
- Afficher plus
Casque antibruit uvex aXess one avec connexion Bluetooth
uvex aXess one est un casque antibruit électronique actif avec connexion Bluethooth. Ce casque antibruit est particulièrement adapté lorsque vous devez rester joignable au travail...