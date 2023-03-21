Casque antibruit uvex aXess one avec connexion Bluetooth
uvex aXess one est un casque antibruit électronique actif avec connexion Bluethooth.
Ce casque antibruit est particulièrement adapté lorsque vous devez rester joignable au travail dans des zones bruyantes, ou si vous souhaitez rester conscient de votre environnement malgré l'utilisation d'une protection auditive.
La principale caractéristique des coquilles aXess one est la fonction RAL. RAL signifie Real Active Listening et, comme son nom l'indique, est une fonction d'écoute en temps réel. Cette fonction permet aux porteurs de percevoir les bruits ambiants et vous donne presque l'impression de ne pas porter de protection auditive. Elle vous permet d’interagir avec votre environnement et de communiquer avec les autres lors des périodes de repos, même lorsque vous portez une protection auditive.
Mais ne vous inquiétez pas, le volume de sortie est limité 82 dB, vous restez donc entièrement protégé.
La fonction RAL peut être ajustée selon les besoins grâce à cinq niveaux de volume différents.
uvex aXess one se connecte au smartphone via Bluetooth. Ainsi, vous pouvez téléphoner sans interrompre votre travail. Le mode de double connexion permet à deux appareils d'être connectés à Bluetooth en même temps. Par exemple, un téléphone portable et une radio compatible Bluetooth peuvent tous deux être connectés. Deux canaux différents vous garantissent d'être toujours facilement joignable.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Coquilles antibruit actives avec Bluetooth® permettant une bonne qualité sonore, une transmission rapide des données et une longue portée avec une consommation d'énergie optimisée.
Fonction RAL (real active listening) permet de renforcer la détection des signaux d’avertissement, des bruits ambiants et la communication dans un environnement proche.
Atténuation SNR 31 dB.
Mode de connexion double .
Téléphonie mains libres.
Prise de charge USB-C garantissant une charge rapide grâce à une puissance très élevée.
Deux microphones surround à l’arrière pour la transmission du bruit ambiant et microphone supplémentaire pour une qualité de parole optimale.
Protection contre l’eau et la poussière IP54, idéal pour les environnements extérieurs.
Touches de fonction ergonomiques, faciles à trouver et pouvant être utilisées même avec des gants.
Serre-tête pliable matelassé avec mousse à mémoire de forme pour plus de confort.
Divers
Application : industrie, construction et second œuvre, agriculteurs.
