Casque antibruit uvex aXess one avec connexion Bluetooth

uvex aXess one est un casque antibruit électronique actif avec connexion Bluethooth.

Ce casque antibruit est particulièrement adapté lorsque vous devez rester joignable au travail dans des zones bruyantes, ou si vous souhaitez rester conscient de votre environnement malgré l'utilisation d'une protection auditive.

La principale caractéristique des coquilles aXess one est la fonction RAL. RAL signifie Real Active Listening et, comme son nom l'indique, est une fonction d'écoute en temps réel. Cette fonction permet aux porteurs de percevoir les bruits ambiants et vous donne presque l'impression de ne pas porter de protection auditive. Elle vous permet d’interagir avec votre environnement et de communiquer avec les autres lors des périodes de repos, même lorsque vous portez une protection auditive.

Mais ne vous inquiétez pas, le volume de sortie est limité 82 dB, vous restez donc entièrement protégé.

La fonction RAL peut être ajustée selon les besoins grâce à cinq niveaux de volume différents.

uvex aXess one se connecte au smartphone via Bluetooth. Ainsi, vous pouvez téléphoner sans interrompre votre travail. Le mode de double connexion permet à deux appareils d'être connectés à Bluetooth en même temps. Par exemple, un téléphone portable et une radio compatible Bluetooth peuvent tous deux être connectés. Deux canaux différents vous garantissent d'être toujours facilement joignable.

Matériaux (détails) :

ABS

Acier inoxydable

PVC

PE à mémoire de forme

Labels & Certifications (détails) :