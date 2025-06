Panneaux de bardage en fibres-ciment à finition structurée Hardie® Architectural Panel

Panneaux en fibres-ciment naturel à finition Smooth Sand ou Brushed Concrete.

Produit : Les panneaux de façade Hardie® Architectural Panel Métallique Panel à base de fibres-ciment sont disponibles en grand format et en épaisseur de 8 mm. Ils sont résistants aux intempéries grâce à leur revêtement de finition coloré. Le fibres-ciment James Hardie est composé de ciment Portland, de sable, de fibres de cellulose, d’eau et d’additifs sélectionnés.

Certification : DTU 45.4

Matériaux classés selon la norme EN 13501-1 : Incombustible A2-s1, d0

Panneaux en fibres-ciment selon EN 12467 : Classe 2, Catégorie A, Niveau 1 Epaisseur 8 mm

Longueur (Brute) 3048 mm, (Net*) : 3038 mm

Largeur (Brute) 1220 mm, (Net*) : 1210 mm

Densité ~ 1300 kg/m³ Poids surfacique 10,2 kg/m²

Conductivité thermique 10,tr = 0,23 W/mKRésistance thermique R10,tr = 0,035 m²K/W

Résistance à la flexion (selon EN 12467) : 17,8 MPa perpendiculaire au sens des fibres 11,4 MPa parallèle au sens des fibres

Absorption de l’eau (selon DIN 52103 :1988-10 méthode A, 14 jours) 30%

Module d‘élasticité : 6200 N/mm² Variations dimensionnelles ≤ 0,05 mm/m (Une découpe de 5 mm autour du panneau est recommandée pour un équerrage optimal)

Tolérances dimensionnelles à l’humidité pour les formats de panneaux standards selon EN 12467 Longueur ± 5 mm

Largeur ± 3,66 mm Epaisseur ± 0,8 mm

Equerrage 2 mm/m

Hardie® Architectural Panel 8mm est disponible en deux textures : Brushed Concrete et Smooth Sand.

Face avant : Revêtement coloré en surface

Face arrière : Légèrement rugueuse.

Disponible en 6 couleurs standards et en couleur à la demande (RAL or NCS)

Les panneaux sont stockés à l’horizontale sur palette en bois.

Une palette contient 25 panneaux et possède un film de protection.

Le stockage à l’extérieur est possible en raison de la résistance au gel du produit. Dans ce cas, une bâche de protection ventilée doit être utilisée pour protéger les panneaux contre l’humidité et les salissures.

La lame de scie circulaire HardieTM Blade à pointe diamant est particulièrement adaptée pour la découpe des panneaux.

Entraxe des ossatures : Sur support mur à ossature bois (COB) ≤ 625 mm / Sur support mur en béton ou maçonnée ≤ 600 mm

Recyclage : Recyclage selon les réglementations locales pour le béton/fibres-ciment.

Code déchet EAK : 1700101 (Béton)

Garantie : 15 ans selon nos conditions de garantie.

Nos recommandations sont basées sur des rapports d’essais ainsi que sur un retour d’expérience et ne sauraient se substituer aux directives, normes, agréments ou autres certifications applicables. Compte tenu du fait que le traitement et l’application des panneaux revêtent une multitude d’opérations soumises aux aléas de chantier et échappant au contrôle de la société James Hardie, il est recommandé de toujours procéder à des tests préalables en cas de doute. James Hardie se réserve le droit d’apporter à tout moment des modifications techniques sans avis préalable. La livraison, le traitement et la garantie portant sur les produits mentionnés dans cette fiche technique sont effectués conformément à nos conditions générales de vente.