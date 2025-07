C’est un son que Paris n’avait pas entendu depuis longtemps. Jeudi 17 juillet, les deux majestueux bourdons de Notre-Dame de Paris, Emmanuel et Marie, ont retenti à nouveau dans le ciel de la capitale.

Suspendus à plus de 60 mètres de hauteur dans la tour sud — la seule épargnée par l’incendie de 2019 — les deux cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris n’avaient pas sonné à la volée depuis plusieurs années.

Leur retour en action intervient après un long et méticuleux travail de restauration de leurs jougs, ces imposantes pièces de bois qui permettent aux cloches de pivoter.

Le gros bourdon Emmanuel, installé en 1686 et pesant plus de 13 tonnes, est l’un des plus anciens de France. À ses côtés, le bourdon Marie (6,2 tonnes), fondu en 2012 et inauguré un an plus tard pour le 850ème anniversaire de Notre-Dame, forme un duo emblématique du patrimoine sonore de la cathédrale.

Remise en volée des deux bourdons de Notre-Dame de Paris, au sein de la tour sud de la cathédrale, à une soixantaine de mètres de hauteur. À gauche, le bourdon Marie, à droite, le bourdon Emmanuel. © David Bordes - Rebâtir Notre-Dame de Paris.

Un savoir-faire artisanal au service du patrimoine

Si les cloches elles-mêmes n’avaient pas été endommagées, leurs structures de suspension ont dû être entièrement remplacées.

Ce chantier a mobilisé une équipe de neuf artisans campanaires, réunis autour de la Société Voegele à Strasbourg, qui ont conçu, façonné et assemblé les nouveaux jougs en chêne massif. À eux seuls, ils cumulent près de 70 heures d’études techniques et 500 heures de fabrication.

« Le montage à blanc des jougs en atelier, conformément à la tradition campanaire, a permis de s’assurer de la justesse des assemblages », précise l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris. Une fois testés, les jougs ont été démontés, transportés à Paris, puis réinstallés pièce par pièce dans le beffroi de la tour sud.

La remise en volée des cloches, supervisée par des architectes et techniciens du patrimoine, a permis de valider leur parfait fonctionnement. Cette étape s’inscrit dans le calendrier des derniers travaux préparatoires à la réouverture du circuit de visite des tours, prévue pour septembre prochain sous l’égide du Centre des monuments nationaux.

« Grâce au talent et au savoir-faire des artisans campanistes, nous pouvons aujourd’hui à nouveau entendre le gros bourdon Emmanuel qui pourra accompagner le culte catholique et les grands événements de la Nation », a déclaré Philippe Jost, président de l’établissement public.

Après la flèche, les voûtes, les façades ou encore la charpente, le réveil des bourdons confirme que Notre-Dame se rapproche de son grand retour.

Par Marie Gérald