Grâce à une stratégie d’investissement sélective et une gestion active de ses actifs, Covivio clôt un premier semestre 2025 en nette progression. Le groupe immobilier relève son objectif annuel de résultat net récurrent, porté par une performance robuste notamment dans les secteurs de l'hôtellerie et des bureaux.

Le premier semestre a été bon pour Covivio. L’acteur immobilier français a enregistré une progression notable de ses principaux indicateurs financiers au cours des six premiers mois de l’année. Le résultat net récurrent grimpe de +14 % sur un an, atteignant 263,2 millions d’euros. Les revenus consolidés du groupe s’élèvent à 527 millions d’euros à 100 %, soit une hausse de +8,9 % à périmètre courant (+4,9 % à périmètre constant).

Dans un contexte de reprise progressive des marchés immobiliers européens, Covivio anticipe désormais un résultat net récurrent annuel de 515 millions d’euros, en hausse de +8 % par rapport à 2024. Le groupe avait initialement fixé cet objectif à 495 millions d’euros. Cette révision à la hausse s’appuie sur une croissance bien orientée des loyers, un taux de recouvrement élevé et un environnement de financement plus favorable que prévu.

Le quartier de La Défense attire de nouveaux les investisseurs

Le segment des bureaux, qui représente 50 % du portefeuille du groupe, continue d’offrir de solides performances. Covivio a notamment finalisé le rachat de la participation minoritaire (25 %) dans la tour CB21 à La Défense, récupérant ainsi la pleine propriété de cet actif. L’opération arrive à un moment stratégique, marqué par une dynamique de relance sur le marché locatif du quartier d’affaires, en particulier sur les petites surfaces.

Le groupe a adopté une stratégie différenciée de re-commercialisation, mêlant offres « en l’état » et solutions haut de gamme. Sur les 44 000 m² à relouer, 10 000 m² seront proposés sans aménagement, tandis que les niveaux supérieurs feront l’objet d’un repositionnement premium. Cette approche semble déjà porter ses fruits, avec 6 000 m² déjà reloués et des discussions avancées sur 4 000 m² supplémentaires.

Par ailleurs, Covivio a livré au premier semestre l’actif Corte Italia à Milan, entièrement pré-loué à une entreprise spécialisée dans les logiciels et les données. Cette opération, d’un coût de 125 millions d’euros, affiche un rendement sur coût de 6 % et une création de valeur significative de +24 %.

Pour l’hôtellerie, des performances tirées par les remembrements

Covivio renforce son exposition au secteur hôtelier, qui constitue désormais 20 % de son patrimoine. Les hôtels remembrés en 2024 dans le cadre de l'échange d’actifs avec Essendi affichent une croissance de l’EBITDA de +11 % et une hausse des valeurs de +10 % à périmètre constant. Deux projets de rénovation ont été lancés au premier semestre, notamment l’Ibis Montmartre à Paris et le Mercure Nice, avec un rendement sur capex attendu supérieur à 20 %.

Le groupe poursuit également une stratégie de reconversion de bureaux en établissements hôteliers, avec un pipeline de quatre projets représentant 600 chambres pour un coût global de 240 millions d’euros. Ces futurs hôtels seront localisés à Paris et à Bologne en Italie, avec des livraisons prévues entre 2027 et 2028.

Autre fait marquant : la signature d’un bail de 12 ans avec Radisson Hotel Group pour un établissement situé à Roissy CDG. Ce contrat, basé sur un loyer variable avec minimum garanti, devrait générer une hausse de revenus supérieure à +50 % par rapport à 2024, grâce au passage d’une gestion murs et fonds à une location pure.

Des perspectives renforcées pour 2025

Dans un marché européen de l’investissement immobilier en reprise (+11 % au S1), Covivio capitalise sur sa position dans les grandes capitales européennes (Paris, Milan, Berlin) pour accroître la valeur de ses actifs tout en maintenant une approche prudente sur ses cessions.

Le groupe prévoit désormais un résultat net récurrent de 515 millions d’euros en 2025, soit une croissance de +8 % sur un an et de +4 % par action. Cette révision à la hausse repose sur une combinaison de leviers : dynamique locative, maîtrise des charges, rendements solides sur les investissements, et nouvelles opportunités de création de valeur.

Par Jérémy Leduc