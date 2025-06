Avec 3 centres de R&D, 19 sites d’exploitation et plus de 5 400 employés sur 3 continents, James Hardie est le premier producteur et distributeur mondial de bardage en fibres-ciment, ainsi qu’un leader en Europe des produits en fibres-gypse.

Nos produits établissent de nouvelles normes en matière de design, de valeur ajoutée et de durabilité. Cela fait de nous le partenaire parfait pour des façades belles et abordables. Nous sommes prêts pour votre prochain projet.