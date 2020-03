L’entreprise familiale Semin, fabricant de colles, d’enduits, d’ossatures de bandes de trappes et suspentes, a débuté depuis mi-septembre dernier, un tour de France auprès des Centres de Formation d’Apprentis. Ce « road show » durera 27 mois jusqu’en 2021, et aura comme but, d’aller à la rencontre des futurs professionnels, peintres et plâtriers, qui utilisent les produits Semin. Echanges, formations théoriques et innovations seront ainsi au rendez-vous.