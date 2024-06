STARprotect R’, la plaque de plâtre la plus polyvalente du marché !

Focus sur l'amélioration de la qualité de l'air

Nous passons 85% de notre temps dans un environnement clos, dont une majorité dans notre habitat, locaux de travail, établissements recevant du public…

Dans ces différents lieux, nous sommes exposés à de nombreux polluants et ceux-ci peuvent avoir un effet néfaste sur la santé.

La STARprotect R’ est spécialement conçue pour le traitement de l’air, elle réduit en permanence près de 80 % des COV et notamment les formaldéhydes qui sont présents dans notre environnement.

Améliore la qualité de l’air intérieur

Fonctionne même si recouverte avec des solutions courantes

Efficace de façon durable

Zoom sur les COV

Les Composés Organiques Volatils (COV) sont des substances chimiques se présentant sous forme de gaz et de vapeur plus ou moins dangereux s’évaporant dans l’environnement et l’air intérieur.

Nous parlons ici des COV issus de l’activité humaine, le plus connu de ces polluants : le formaldéhyde : Substance retrouvée dans différentes sources : produits ménagers, détergents, peintures, ameublements…

Parmi les COV les plus répandus, les formaldéhydes peuvent s’échapper de nombreuses sources domestiques :

Et toujours 6 caractéristiques réunies en une seule plaque !

La STARprotect R’ est la plaque la plus polyvalente du marché. Adoptez-là et offrez-vous la garantie d’avoir toujours la bonne plaque au bon endroit !

Domaines d'applications

En construction neuve ou en rénovation, la STARprotect R’ s’applique sur les systèmes à ossatures métalliques ou bois, en plafond, cloison, contre-cloison et gaine technique. Elle convient également pour les pièces nécessitant des plaques hydrofuges (WATERprotect).

Spécifications

Largeurs : 600 mm et 1200 mm

Longueurs : 2500, 2600, 2700 et 3000 mm

Type de plaque : BA13

Type de bord : aminci

