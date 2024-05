La gamme 600 Isolava : une gamme polyvalente par excellence

Des champs d’applications sans limite

Adaptée à la plupart des plafonds, cloisons et contre cloisons, la GAMME 600 ISOLAVA s'illustre par l'ensemble des caractéristiques techniques qu'elle propose, elle répond ainsi aux différentes attentes et à la spécificité de chaque type de pièce.

En vous proposant une gamme de plaques de plâtre réduite de moitié en largeur et en poids, ISOLAVA facilite aussi toutes vos opérations de transport et de chargement. Ainsi, même seul, vous n'aurez aucune difficulté à hisser vos plaques sur une galerie ou à les glisser dans un fourgon.

Par leur grande facilité de mise en œuvre, les plaques de plâtre de la GAMME 600 ISOLAVA deviendront votre partenaire d'efficacité, quelle que soit la nature de votre chantier (neuf ou rénovation).

Idéal en rénovation, elles vous donnent une longueur d'avance pour le chargement, la manutention et la polyvalence d'application. Les plaques de plâtre de la GAMME 600 ISOLAVA s'imposent par leur capacité à passer vraiment partout et à offrir des solutions de pose quelles que soient les conditions d'accès des cloisons ou du plafond à traiter. Leur maniabilité facilite le travail et assurent un résultat soigné. Leur format limite le nombre de découpes, de chutes et de déchets à déblayer et/ou recycler...

Au global, la GAMME 600 ISOLAVA vous fait gagner en rapidité sur vos chantiers !