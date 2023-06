HYGENA Plain : dalle de plafond minéral

HYGENA Plain offre une surface blanche et lisse qui assure un aspect élégant du plafond et une excellente réflexion de la lumière. La surface est lavable et antimicrobienne.

Limite la croissance des bactéries et des champignons.

Nettoyable avec un chiffon sec et humide.

Surface blanche et lisse offrant une excellente réflexion de la lumière.

Conforme aux exigences de risque de la zone 4 selon la norme NF S 90-351:2013.

Labels & Certifications (détail) :